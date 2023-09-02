有些人個性太過耿直，甚至不懂說話藝術，容易樹立許多敵人。《搜狐網》近日分享3個沒心機但說話太直的生肖，他們認為有話就應該直說，鮮少去考慮別人的感受，因此容易得罪他人，對工作或生活相當不利。
▎生肖豬
生肖豬個性忠厚老實，沒有什麼心機，當被問到隱私問題，也從來不迴避，是個有話直說的人，就連知道別人秘密時，也總是藏不住，一不小心就說出來，並非他們太愛講八卦，只是認為事實不用隱藏，反而讓人誤以為在找麻煩，容易得罪別人。
▎生肖狗
生肖狗為人耿直，從不占別人便宜，不過說話太直接，幾乎是想到什麼就說出來，也不在乎別人的感受，甚至會在背後議論他人，且從未覺得不妥，把別人的秘密傳出去，被當事人列入黑名單，建議生肖狗要改變這種性格，人緣才會變好。
▎生肖馬
生肖馬認為做人要坦蕩，不喜歡耍心機陷害別人，認為每個人都是單一個體，獨立性很強，凡事都直言不諱，職場上看到同事或主管犯錯，就會馬上糾正，完全不會幫對方找台階下，也因為個性太耿直，不一小心就得罪人，工作上甚至難以往上爬。
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