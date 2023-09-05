YouTuber蔡阿嘎先前錄製podcast時曾透露，某天活動結束後發生意外，有兩位同事在開夜車回家的路上，離奇撞上高速公路護欄，如今他公開事發當時的行車紀錄器畫面，可見車子突然從中線偏移出去自撞護欄，而當中一點讓他直呼：「太詭異了」。

蔡阿嘎4日在影片中解釋事情經過，當天工作是在台中舉辦活動，結束後攝影師宗翰與剪輯師阿倫先開車將道具載回台北，約凌晨1點上國道，當時宗翰坐在副駕駛座睡覺，由阿倫開車，從畫面中可見當時因為凌晨，國道上幾乎沒車，而車子原本順利行駛在中線上，怎料突然往右偏移，在沒有減速的情況下撞上一旁的護欄，宗翰表示，車子其實有自動車道置中功能，如果偏移車道會自動拉回，但從畫面看來車子是直接往護欄衝撞，因此可能是駕駛自己拉方向盤轉向。

影片中坐在副駕的宗翰因撞擊聲驚醒，立即詢問阿倫發生什麼事，結果對方竟回「（方向盤）一直往旁邊，我拉不回來」、「我剛才想拉的時候，方向盤一直打不住」且更令他們驚訝的是，車子撞上的那道護欄，明顯可以看見上面本來就有擦痕，代表之前就有車子在這裡撞過。

然而，幸運的是，宗翰下車檢查狀況，僅有輪框受到摩擦，他與阿倫也沒有受傷；對此，蔡阿嘎好奇詢問大家對於這起事件的看法，有網友表示「可能真的是超自然現象」、「從podcast聽到這段嚇鼠，看到行車紀錄器更恐怖」，但也有人推測「大概率是開輔助駕駛，太放鬆了，度估自己也沒發現」、「開夜車畫面規律真的很容易睡著，副駕也睡著真的很危險」。