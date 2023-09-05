竹南鎮假日之森百年木麻黃樹因根部蛀腐，不堪海葵颱風吹襲倒塌壓毀住戶座車及餐廳桌椅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮假日之森百年木麻黃樹因根部蛀腐，不堪海葵颱風吹襲倒塌壓毀住戶座車及餐廳桌椅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮假日之森百年木麻黃樹因根部蛀腐，不堪海葵颱風吹襲倒塌壓毀住戶座車。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮假日之森百年木麻黃樹因根部蛀腐，不堪海葵颱風吹襲倒塌壓毀住戶座車及餐廳桌椅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮假日之森是苗栗縣唯一的衝浪專區，屬林保署所管轄的防飛沙保安林，嚴禁擅自採伐保安林範圍內的一草一木，3日海葵颱風襲台帶來強風，將2株根部已蛀毀的百年老木麻黃吹倒，並壓壞住戶座車，引發公安疑慮，當地住戶反映，平常林保署連剪修住宅周邊林木枝葉都嚴格不准，遑論要移除有危險的蛀毀巨木，改天如果再發生巨木倒榻造成人員傷亡，恐怕將索賠無門。

蔡岳達是衝浪教練，20年進駐竹南鎮假日之森後，全力推動衝浪運動，並成功讓縣府將假日之森海岸設定為全縣唯一的海上運動專區，近年更發展出沙板、立槳、風浪板及風箏衝浪等多樣化的海上運動。但蔡岳達20年來都只能住在假日之森的簡陋木造小平房，原因就是房子所在地都屬於林保署所管轄的海岸保安林地，房子只能限定在原有面積大小，不得增建改建，嚴格禁止的也保括房子周邊的所有花草樹木，都不能任意修剪，一旦被查獲，將被移送法辦或是開單罰款。

3日晚間正值海葵颱風進襲台灣南部，由於竹南鎮假日之森位處海邊，風勢相當驚人，兩棵生長在蔡岳達住處旁的百年木麻黃，直徑足足有80餘公分粗，當場因根部已蛀毀多日鬆動倒塌，砸毀了蔡岳達的座車，以及隔鄰餐廳的部分室外桌椅。幸好2根大木麻黃是向南倒塌，未傷到人，如果向北倒塌砸中蔡岳達的木屋時，後果難以想像。

蔡岳達表示，由於他們居住的村子是保安林地，主管機關是林保署，過去的經驗，即使房子旁有危險的樹枝，住戶都不能修剪，否則會遭到主管機關的提告。過去，整個村莊為了林務土地法規，官司打了10幾年才落幕，依照和林保署的會議記錄，以及目前林保署對於保安林地運用的政策方向，都是傾向於開放解編，盡量提供民眾基礎居住需求以及配合地方政府發展。

蔡岳達指出，月前，當時仍是農委會主委的陳吉仲來訪假日之森時，就對看到在地民眾竟然可以利用如此簡陋的鐵皮屋設施，推廣水上運動、海洋教育10幾年，感到不可思議，並當場指示林保署，要盡快能夠協助民眾完成解編租用事宜。

竹南鎮公所獲報假日之森大樹倒塌，立即派出清潔隊人員趕來協助鋸除大木麻黃，但是清潔隊員鋸完後不能馬上清除運走，還得報請林保署人員到場勘察確認無誤以後才能清運，否則也會被林保署告。也再次凸顯假日之森這片保安林的公安問題，值得重視。

林保署新竹分署副分署長劉忠憲則表示，因天然災害所導致的損傷，或是非公共設施，原則上不適用國賠法，而對於假日之森舊有建物解編問題，林保署將依程序來研究是否可以解編。