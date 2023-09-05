北門雙春保安林因杜蘇芮颱風暴潮造成破口，林業署嘉義分署以回填土砂措施修補。（林業署嘉義分署提供／張毓翎台南傳真）

台南市北門區雙春沙洲保安林近日遭暴潮沖破，引發外界關注，農業部林業署嘉義分署在災後積極修補；據悉，這片保安林已有67年歷史，當初以保護鄰近魚塭為目的而設置，近年頻遭海浪嚴重侵蝕，沙灘流失，使保安林直接受海浪衝擊，自2002年起至今已減少約13公頃的面積，嘉義分署呼籲各機關一起攜手合作，共同解決問題。

北門雙春保安林因杜蘇芮颱風暴潮造成破口，海水灌入保安林，林業署嘉義分署擔憂林木長久浸泡海水致死，進而降低保安林功能，連帶造成雙春聚落、魚塭受及災害，以回填土砂措施，暫時度過8月31日一年二次最大潮的危機，不料9月2日潮水溢流改自北側湧入，漫流沖刷保安林地。

林業署嘉義分署指出，雙春海岸線持續退縮，使得無穩定的沙灘地可供復育造林，甚至造成保安林土壤流失，林木枯萎倒伏，保安林近21年已減少約13公頃面積，大大降低保安林功能，也威脅雙春聚落及魚塭生存，長久將影響內陸人民生命財產安全，「現況非常需要各機關相互合作」。

林業署嘉義分署建議，由具海岸防護專業的經濟部水利署河川局研議防阻海岸線退縮相關措施及增加沙灘面積，灘地穩定後再由嘉義分署造林，並由台南市政府維護轄管的雙春遊憩區土地，並管理施設於保安林內的水門以利排水，三管齊下才能健全保安林帶，增強保安林保護雙春聚落及魚塭功能。