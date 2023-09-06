影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，檢方共諜案沒辦成，依洗錢罪起訴向心夫妻，向心請求法官捍衛人權及法治，判決無罪讓他快一點回家； 他的老婆龔青也無奈的說，她只是一位家庭主婦，被捲入此案受困台灣近4年，沒有健保也無法工作，請求法官早日結束這場鬧劇。

向心夫婦2019年11月26日被檢察官限制出境至今，向心曾在法庭上說，檢察官起訴完全來自王立強所說的共諜案，但 王已被澳洲法院認定是詐欺犯，這個「毒樹」已坍方，他與妻子被莫 須有的罪名指控，希望法官盡快讓他們回家。

龔青哽咽地表示，2019年她與丈夫及朋友到台灣旅行，沒想到只因 一個騙子的謊言，就把3天的台灣旅行變成了逾3年的司法之旅，台灣 司法讓他們滯留在外無法回家，對他們生活造成重大影響。

她說，本案發生後，父親因此中風癱瘓，她無法回家探視；家裡的 事變成一團亂，過幾天中國新年是團聚的日子，但他們無法回家，請 求法官還回家的權利。