影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，因此受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，遭檢方指控洗錢罪，第一審台北地方法院判無罪，第二審台灣高等法院審結後，6日仍判決向心夫婦無罪。2人遭境管至今1390天，高院裁定從9月6日起繼續限制出境、出海8月。可抗告
高院表示，向心夫妻經諭知無罪之判決，視為撤銷限制出境、出海。但上訴期間或上訴中，如有必要，得繼續限制出境、出海，向心、龔青遭裁定1月24日起延長限制出境、出海8月。等於6日上午經宣判無罪，限制出境、出海裁定視為撤銷。
但合議庭宣判後，評議結果認本件檢察官得上訴，向心夫婦非我國國民，家人均在香港及中國，在我國境外具有相當經濟實力，檢察官若於法定期間提起上訴，案情發展若對其等不利，非無因此萌生逃亡、脫免刑責之動機，有相當理由足認有逃亡之虞，為確保日後審理及執行程序順利進行之必要，從9月6日起繼續限制出境、出海8月。
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