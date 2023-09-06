受王立強「假共諜」案牽連的向心、龔青夫婦，共諜案早已不起訴處分，檢方指控洗錢罪部分二審高院審結，6日仍判決無罪，但2人仍遭境管。媒體人陳揮文6日在《新聞大白話》節目痛批，包括新黨台北市議員侯漢廷涉共諜案被判無罪定讞，當時台北地檢署檢察長是邢泰釗，也就是現在的檢察總長。質疑共諜案為何定罪率這麼低？到底是共諜太厲害？還是我們的檢調太爛？又是誰在澳洲後面搧陰風、點鬼火？是不是美國？

影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，因此受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，遭檢方指控洗錢罪，第一審台北地方法院判無罪，第二審台灣高等法院審結後，6日仍判決向心夫婦無罪。2人遭境管至今1390天，高院裁定從9月6日起繼續限制出境、出海8月。

陳揮文提到，韓國瑜當年那麼強，2020大選他應該要贏的，為什麼沒有贏？王立強這件事應該是當中的一個插曲，並不是決定性的因素，但卻是所有「奧步」裡的其中一環。蔡英文、賴清德及三民自、綠營那些朋友，至少你們應該知道這是一個烏龍，希望你們做人有一個基本道德說：原來這個是假的、是笑話。「至於以你們的道德標準，你們會不會跟韓國瑜道歉，我就不敢奢求了！」

「我如果期待三民自去跟韓國瑜道歉，我就是在作夢！你們不會道歉的，沒有關係啦！」陳揮文強調，但是最基本要：這是假的！法院都判決了是假的，大家不要再瞎掰了！現在澳洲跟大陸的關係比較緩解了，可是當時澳洲對大陸是非常仇視！那想請問：澳洲的後面是誰？是誰在澳洲後面唆使說：你去搞一個王立強！台灣要選舉了，你去搞一個，去汙蔑韓國瑜什麼的，是誰在澳洲後面搧陰風、點鬼火？是不是美國老大哥？

陳揮文指出，向心夫婦共諜案不起訴，洗錢二審無罪，誰辦的案子？當時的辦案單位是台北地檢署。侯漢廷共諜案也是台北地檢署辦的，已經無罪定讞。當時台北地檢署的檢察長叫作邢泰釗，我們現在的檢察總長也叫邢泰釗，「你還升官了！你的定罪率為什麼這麼低呢？」是共諜太厲害？還是我們的檢調太爛？為什麼定罪率這麼低？你辦了多少的案子？你到底在辦什麼？還是你在配合演出？」

陳揮文直言，希望蔡英文、三民自這些演戲的人，不用出來道歉，但在內心告訴自己：這是假的！然後明年選舉，不要再搞一個王立強出來了！