影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，台北地檢署今年5月二度不起訴港商向心、龔青夫婦，案經台灣高檢署偵查後，17日正式駁回北檢再議，向心、龔青夫婦終獲不起訴確定。對此，前台南市議員謝龍介要求蔡英文為當年造謠道歉！

謝龍介今（18）日在臉書指出，王立強就是個詐欺前科犯，在美中對抗，抗中保台的氛圍之下，被特定立場的媒體與智庫拱上檯面，配合演出。就連澳洲當地公正媒體都批評，王立強案是「滑稽鬧劇」，最終澳洲政府也說他根本沒有情報價值，否決他申請政治庇護，而王立強也因為在澳洲繼續詐欺，被裁定遣返。

謝龍介披露，案發時人在台灣的向心夫婦，偵辦之後就被境管，但王立強自己就在騙，哪裡有什麼情報組織的證據，期間，檢方還配合民進黨演出，跑去澳洲說要偵訊王立強，又說要尋求澳洲政府司法互助，結果卻被澳洲政府「打槍」，說根本沒有犯罪事證。

捲入共諜案的中國創新投資公司董事會主席向心（右）與妻子龔青（左）。（本報資料照片）

謝龍介直言，即便如此，稱民主自由人權的台灣，還是將向心夫婦境管了將近4年，1300多天，直到昨天，才確定不起訴處分。

謝龍介痛批，這不是政治詐騙，什麼才是政治詐騙？炮製假案，由蔡總統帶頭造謠，抹紅對手。這不是綠色恐怖，什麼才是綠色恐怖？被人檢舉「匪諜」，就被警總帶走，未審先判，押人取供。謝龍介要求，「蔡總統，請妳為當年造謠道歉！」