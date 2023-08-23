八二三65週年紀念日，蔡英文總統今天赴金門太武山公墓出席「八二三戰役勝利65週年紀念活動」，並擔任主祭者，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜則出席陪祭者。蔡英文在獻花儀式結束後，行經侯友宜前面時有簡單致意；侯友宜稍早聯訪被問及此事，僅表示，今天來都是對八二三當年金門居民所有犧牲奉獻表達感謝。

侯友宜以新北市長身份出席「八二三戰役勝利65週年紀念活動」，也是公祭人員中唯一一位外縣市首長，而在英文在進場時，經過侯友宜有點頭致意，隨即開始公祭儀式。侯友宜活動結束後馬不停蹄趕往金門酒廠參訪。

侯會前受訪被問及與蔡英文同框紀念八二三將士，侯說，今是八二三65周年，對國家來說，是永遠難以抹懷的戰爭記憶。侯說道，當年將士們在金門的犧牲奉獻，捍衛中華民國安全，守護台灣家園。尤其他昨天行程，從古寧頭戰役，和平紀念區，都可以完全體會，金門人的奉獻。

侯說道，更感動的是，金門的居民，有無比堅韌精神，強烈愛國意志，守住國家第一線，讓國家有永續繁榮，非常感謝也感動。至於是否有跟蔡英文寒暄對話，侯說，今天來參加活動，都是表達對八二三當年金門居民所有犧牲奉獻的感謝， 相信全體所有人民，都完全可以體會到。

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