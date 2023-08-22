大陸商務部於今年4月展開對台灣貿易壁壘調查，17日公布初步結果，認定台灣涉違反世界貿易組織（WTO）相關規則，將中止或部分中止ECFA給台灣的關稅優惠。前立委郭正亮21日在《新聞大白話》節目強調，以前蔡英文選舉時說只要她當選，ECFA保證交付台灣人民公投，結果蔡當選後變成概括承受，吃到糖衣、沒有吃到毒藥。侯友宜敢出來說，如果他當選，「兩岸這些問題都不會發生」嗎？這就是要建立老百姓對你的信心。

郭正亮提到，現在突然禁芒果，像那個聚碳酸酯（PC）也要課反傾銷稅，影響金額高達375億，保證金還提高到16％，這個生意就不用做了！但你有聽到侯友宜跟柯文哲出來回答這個問題嗎？

「你可以出來講：只要我當選，這種事情保證不會發生！請問你敢講這種話嗎？」郭正亮強調，以前民進黨蔡英文是怎麼回答ECFA的？她說只要我當選，ECFA保證交付台灣人民公投！結果蔡英文當選之後，變成概括承受，吃到糖衣，沒有吃到毒藥。「我們吃到了好處，沒有接受一中！」

「這個就是民進黨啊！可是這種選舉，有效啊！」郭正亮直言，侯友宜有出來講說，你們支持郭的過來支持我，沒有，「所以我沒有看到你在選舉嘛！」

郭正亮指出，就是兩岸的矛盾這麼多，一個議題一個議題浮上來，你有沒有出來保證，只要我當選，這些問題都不會出現？有講過這種話嗎？這個東西就是你要建立老百姓對你的信心。你要證明你有這個能耐，民進黨有這個能耐嗎？ECFA還不是概括承受？問題是人家當選了！