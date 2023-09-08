新竹縣政府工務處長江良淵及黃姓公務員，涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，遭新竹地檢署8日凌晨2時45分向新竹地院聲請羈押禁見，傳出檢調在江良淵住處搜出大量現金，檢察官也同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明。對此新竹縣長楊文科表示，縣府尊重司法調查，希望盡速澄清，毋枉毋縱，公正審理。

新竹地檢署及新竹縣調查站7日持法院核發的搜索票，前往江良淵、黃姓公務員住處、辦公處所執行搜索，並同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明。檢察官認江良淵、黃姓公務員、劉姓與盧姓廠商違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，於8日凌晨 2 時 45 分許，均向台灣新竹地方法院聲請羈押禁見。

據了解，江良淵遭聲押疑似與竹北豐采520建案有關，檢調7日清晨兵分多路前往住處、辦公室搜索，並在住處排水管、天花板等處搜出數十萬，包括其餘不尋常之處也搜得大筆現金。據聞當天中午還加派人手搜索，查扣相關與豐采520建案的相關資料，把江良淵和1名負責豐采520案的黃姓承辦人帶到新竹縣調站調查，並在當晚移送新竹地檢署複訊。

經新竹地檢署漏夜偵訊江良淵及黃姓公務員，並同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明，檢察官認認為4人違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，向新竹地法聲請羈押禁見。對此楊文科表示，縣府尊重司法調查，希望盡速澄清，毋枉毋縱，公正審理。