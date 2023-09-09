北市中山區大直街94巷民宅塌陷，據統計有62位師生受影響。教育局表示，經評估道明外僑學校下周一恢復正常上課，另外，北市教育局認助清寒基金會將提供受災師生急難救助金，受災戶師生每名1萬2000元、預防性撤離戶師生每名6000元。

教育局表示，9日已協同建管處、台北市結構技師公會入校勘察，經結構技師公會評估建物結構安全無虞，為持續關注建物安全性，已責成建設公司裝設傾度盤，並每日檢測提供技師公會協助判讀。

教育局也說，會給予受災師生立即實質協助，北市教育局認助清寒基金會提供受災師生急難救助金，每名受災戶師生1萬2000元、預防性撤離戶師生6000元，目前統計62 名受慰問人員的慰問金合計為53 萬 4000 元，並於下周一由各學校來發放。

至於校內圍牆、操場地坪龜裂，教育局則說，初步設置圍籬，區隔教學區與操場，操場暫不提供使用；後續已協調建設公司待災害區域完成基礎穩固後，整修圍牆、操場、跑道，並經評估該校9月11日恢復正常上下課，也會派駐人員每日上午7時30分到8時、下午2時30分到3時50分上放學時段，加強留意交通車通行狀況。