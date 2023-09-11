新竹市長高虹安近期搭名車、男友租豪宅「套房」等爭議不斷，今日又被爆高涉嫌收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例。對此，立委王婉諭說，不論藍、綠、黃、白，清廉與利益迴避，就是一條絕不能跨越的紅線，她支持廉政署應督導政風處介入調查，毋枉毋縱，也呼籲民眾黨主席柯文哲不能再繼續沈默、撇清關係。

王婉諭說，前新竹市文化局長錢康明在公開貼文指控，有「非市府人員」長期干預市政，在府內約談一級主管，在府外則「幫忙談事情」，宛如地下市長一般，種種行徑，嚴重違反最基本的廉政原則，錢康明也直指高虹安涉嫌收受豪宅、豪車，一旦啟動調查，很可能不堪檢驗。

王婉諭表示，她呼籲各黨，下期應儘速實質檢討《不法餽贈罪》、《不法關說罪》的提案，讓一切攤在陽光下，各黨一視同仁接受檢驗，改變現有的貪腐結構。

王婉諭也呼籲，柯文哲作為政黨領導者，對於黨內公職涉入廉政事件，應該站出來表達態度，啟動黨內調查，而不是繼續顧左右而言他說：「當事人自行回應」、「我不清楚」，新政治不該是遇到自己人就沒有立場、沒有底線的腥政治。

立委邱顯智也質疑「民眾黨態度是什麼？」從雲林縣黨部成為黑道堂口部分，柯文哲從頭到尾說有廉政規範，但規範到底是什麼？面對相關爭議，態度是什麼，應該說清楚講明白，而不是講當事人要說清楚、或我不清楚等卸責推諉之詞，這樣非常不應該，人民期待的第三勢力也不是這樣。