越南首都河內12日深夜發生公寓大火，造成大量死傷。（美聯社）

越南首都河內市昨晚傳出一起嚴重火災，一幢10層樓高的公寓疑似因為一樓停放的機車起火，大火延燒讓整棟建築陷入熊熊火海，遠在1公里外都能看到濃煙衝向天空。這起火災已造成至少30人死亡，其中至少3名死者是孩童，另外還有數十人受傷。

綜合美聯社、《紐約時報》、《越南快訊》等報導，這起火災發生在12日深夜11時左右，位於河內市青春郡（Quận Thanh Xuân）姜何街（Khuong Ha Street）一棟10樓公寓突然爆發大火，大約150名住戶當時正在熟睡或準備上床，被突如其來的火災嚇得措手不及。警消單位接獲通報後，大約10分鐘就趕到現場，但礙於大樓位在狹窄巷弄中，雲梯車無法到達，消防人員只能架起小梯子往上爬，滅火十分困難。

河內市12日深夜發生公寓大火，火勢猛烈，從1公里外就能看見。（美聯社）

目擊者指出，當時有人情急之下跑上頂樓，也有人冒險跳向隔壁屋頂。另一位民眾Huong說，她聞到煙味後跑出去，看到整棟公寓被大火和濃煙包圍，一個小男孩被人從高樓拋下，底下眾人嘗試用毯子去接，「不知道他最後是否活下來」。

另一名住在3樓的民眾阮功輝（Nguyen Cong Huy，音譯）說，當時他聞到煙味便叫醒妻子和小孩，打開門卻發現外面都是煙，趕緊用繩索從窗戶爬下，「只要我們晚個5分鐘，大概就要窒息而死了。」

當地警方表示，火勢約在13日上午2時獲得控制，但因為該大樓只有一座樓梯、沒有其他逃生口，估計傷亡可能相當慘重。目前搜救人員仍在現場極力搶救，已救出70多位民眾，惟其中30人因為傷勢過重，送醫後不治身亡。至於詳細起火原因，仍有待後續調查釐清。