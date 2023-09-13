俗稱「幽浮」的不明飛行物(Unidentified Flying Object,UFO)，現在在學術與官方文件上被改稱「不明異常現象」（Unidentified Anomalous Phenomena,UAP），長期以來一直吸引著我們的好奇心，也是最好的都市傳說與雜談話題。那麼，學術圈怎麼看呢? 美國航太總署(NASA)從去年組織了一個研究小組來調查，明天他們將在媒體上發表結果。

科學警報(ScienceAlert)報導，不管是UFO還是UAP，它們最大的問題就是「不明」，很難找到具體的證據，也使得科學化調查變得相當困難；因此，NASA 組建了一 16位包括科學界、航空界和資料分析專家，所組成的獨立團隊，其主要目標是從邏輯和科學的角度，提出一些建議。

NASA的天體物理學家祖布臣( Thomas Zurbuchen)，從去年這項研究開始前就表示：「我們可以從太空對地球進行廣泛的觀測，包括觀測工具與人員都不缺，這是一項科學探究。」

Unidentified Anomalous Phenomena Independent Study Report

16名成員之一的NASA天文學家艾文斯 (Daniel Evans)說：「專家小組不是去調查那些模糊不清的照片真相，而是提出一些可行的建議與準則，來指導未來對不明現象的分析工作。」

「在記者會舉行前30分鐘，NASA會先在網上發布完整報告，主要是未來面對不明物體可以收集哪些資料，以分析UAP的性質和起源。該報告不是對先前無法識別的觀察結果有審查或評估。」

記者會將在台北時間9月15日早上10點，在 NASA 華盛頓總部舉行。