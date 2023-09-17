移民署向新住民朋友宣導免費租借筆電或平板電腦措施。（移民署提供）

藉由活動讓新住民及其子女探究人型棺柩及木乃伊。（移民署提供）

移民署連續4年推動「新住民數位應用資訊計畫」，16日在台中科博館舉辦「生命科學寶藏尋蹤」新住民免費創意活動，提供新住民有關生命科學演化的知識及特展導覽，利用科技互動裝置與古生物化石鑑賞等多元方式，帶領新住民生動瞭解地球自寒武紀生命演化的奧秘並探索人類與火之間的關係，再透過3D劇場欣賞，讓新住民感受地球科學、數位資訊力量與人文碰撞的火花，並從中激發興趣、自主學習。

移民署表示，「新住民數位應用資訊計畫」宗旨為讓新住民及其子女增進資訊應用之認識，同時提倡新住民與子女共同學習，瞭解台灣文化之美，該計畫提供包含認識電腦及網路應用課程、行動支付及APP操作課程、營養健康管理APP等生活資訊課程，歡迎新住民朋友踴躍報名，充實自我技能，同時體驗數位生活的便利，參與本次活動之新住民表示參觀行程寓教於樂豐富有趣，可以啟發學齡小朋友學習興趣。

移民署補充，本計畫為豐富新住民在台生活，後續仍會不定期舉辦實體創意活動，歡迎關注「新住民數位資訊ｅ網」公告訊息，另網站內的「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業、教育等資訊，歡迎新住民及各界朋友踴躍利用。