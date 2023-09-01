經北分署就業服務員與阿敏晤談與評估，阿敏個性開朗，中文聽說能力雖流利，但閱讀能力不佳，故無法利用求職網站找工作，也不會查閱就業市場相關資訊。因此，就服員為其規劃就業方向，以住家附近的早班工作為宜；也鼓勵阿敏考取機車駕照，可兼顧工作和接送小孩，就業服務員還提供越語版的機車考照考古題與相關訊息，讓阿敏覺得考取機車駕照，不再是遙不可及的事。

由於阿敏的中文閱讀能力很薄弱，就服員在前往訪視阿敏時，都會在其住家附近留意商家張貼的徵人啟事。果然，就服員發現一家早餐店要徵人。就服員向老闆娘說明阿敏的處境，並為她爭取工作機會；老闆娘點頭同意阿敏在清早5點上班，8點半就可以下班，以配合小兒子的早療課程。

在早餐店上班，阿敏必須面對「趕時間」的上班族顧客。但她常因反應不及、手忙腳亂而備感壓力。為協助阿敏適應新工作型態，就服員協助阿敏與雇主溝通，並鼓勵她抽空熟記餐點、飲料的名稱及作法，讓自己能快速反應、輕鬆以對，果然，阿敏的生活也漸漸穩定下來。阿敏滿懷感激對就服員致謝：「謝謝你的幫助，讓我多一份的收入，生活與經濟壓力減輕許多，也對自己的未來充滿期待」。

許多二度就業、新住民，或受到家暴的婦女，因脫離職場已久而復職不易或求職能力不足，導致生活經濟陷入窘困。為協助社會弱勢者順利就業，勞動部勞動力發展署北分署結合民間團體辦理「協助弱勢婦女暨家庭暴力被害人就業服務計畫」，後續還將推出婦女再就業相關計畫，以提供就業支持、排除就業障礙，並協助穩定就業，尤其針對疫後缺工的產業，例如旅宿業、餐飲業等，北分署透過媒合就業、職能訓練等措施，把這群生力軍適時投入職場。詳情請逕洽公立就業服務機構或執行單位：「社團法人台灣婦女展業協會」(02) 2508-2548賴小姐，「財團法人宜蘭縣私立蘭馨婦幼中心」(03)951-0518分機211林小姐；或上台灣就業通網站「婦女專區」查詢。