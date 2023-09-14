寶陞國際公司業務主係實木複合地板、塑料地板、超耐磨地板及其他室內裝修建材之銷售，董事長為黃楷倫，推薦證券商係兆豐證券、國票證券、台新證券及富邦證券，申請時資本額2億4810萬元，寶陞國際公司111年合併營業收入為22億7183萬7000元，稅後淨利為1億4668萬8000元，每股盈餘為6.2元；112年上半年合併營業收入為10億9024萬1000元，稅後淨利為6997萬8000元，每股盈餘為2.81元。
《櫃買市場》寶陞上櫃案審議通過
櫃檯買賣中心審議通過寶陞(2948)上櫃案。
櫃檯買賣中心審議通過寶陞(2948)上櫃案。
寶陞國際公司業務主係實木複合地板、塑料地板、超耐磨地板及其他室內裝修建材之銷售，董事長為黃楷倫，推薦證券商係兆豐證券、國票證券、台新證券及富邦證券，申請時資本額2億4810萬元，寶陞國際公司111年合併營業收入為22億7183萬7000元，稅後淨利為1億4668萬8000元，每股盈餘為6.2元；112年上半年合併營業收入為10億9024萬1000元，稅後淨利為6997萬8000元，每股盈餘為2.81元。
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