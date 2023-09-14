聯強協助品牌商全方位拓展通路，提供線上線下完整的解決方案服務，已成功創造出多個強強合作案例。除了可在線上建立品牌旗艦館，並透過聯強的MSP平台，串聯資訊流、物流、與聯強雲倉機制，整合提供品牌商完整的服務機制；線下亦可整合各實體通路伙伴的豐富門市營運經驗，建置優質的體驗及學習環境。
位於台南一級戰區的新光三越台南西門店，2022在全台百貨業績排名前5，堪稱百億級別的資優生。
聯強(2347)攜手空拍機大廠DJI拓展實體體驗店，繼六月在台北三創開設首家旗艦店獲得熱烈迴響後，於九月在台南新光三越法雅客開設第二家體驗店，成為南台灣第一家符合國際水準的DJI授權店。同時新竹、高雄全新店點也正積極籌備中，不久即將以全新面貌，讓北中南的消費者，就近體驗DJI各項最新科技產品。
聯強協助品牌商全方位拓展通路，提供線上線下完整的解決方案服務，已成功創造出多個強強合作案例。除了可在線上建立品牌旗艦館，並透過聯強的MSP平台，串聯資訊流、物流、與聯強雲倉機制，整合提供品牌商完整的服務機制；線下亦可整合各實體通路伙伴的豐富門市營運經驗，建置優質的體驗及學習環境。
位於台南一級戰區的新光三越台南西門店，2022在全台百貨業績排名前5，堪稱百億級別的資優生。
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