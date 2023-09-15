高雄輕軌有望在今年底「成圓」，原本規劃環狀的高雄輕軌從2015年起分階分段通車，最後的大順路段正在趕工中。輕軌通車以來，大幅提升了交通便利性，更帶動各車站周邊人流與商機，根據高雄市政府主計處數據顯示，2022年高雄輕軌客運量約達500萬人次，相較前一年大幅攀升約53.8%，台灣房屋集團統計顯示，高雄輕軌31個已通車站點，周邊近三年房價，剔除無交易站點，全線齊步上揚，單站最高漲幅達49.3%。

輕軌作為低碳、節能、環保的綠色運輸，以一卡通網站公布9/3~9/9一周大眾運輸減碳量成果，輕軌的減碳量約為3.3萬kg，相比耗油量較高的汽車，搭乘運量高的輕軌，更能進而減少都市的碳排放量，隨著年底環狀路網全線通車，也代表高雄綠色運輸將邁入全新紀元。

長期重視節能減碳、綠能環保與環境永續課題的台灣房屋集團，作為ESG+房仲第一品牌，今年也啟動環保輕軌列車，以ESG森林為主題意象，將整台輕軌列車彩繪上茂密的肖楠木樹林，打造出全台唯一一台行動森林列車「台灣榮耀」，9/15日起台灣房屋「台灣榮耀」輕軌列車正式亮相，以行動森林樣貌，穿梭於高雄市區中，為城市增添一分綠！

台灣房屋集團總裁彭培業表示，ESG是目前全球企業與社會高度關注的議題，台灣房屋以宏觀的思維，致力提倡ESG+理念，創造社會與企業價值，我們將輕軌列車結合森林意象，猶如城市綠洲，相當符合南台灣炎熱的天氣，然而我們並非只是在做企業廣告，更重要的是希望藉此傳遞出社會與環境的需求，目前全球遇到氣候暖化與人口老化的雙化問題，環境永續刻不容緩，以ESG+為概念，希望進而讓民眾與城市，與環保意識更接軌。

台灣房屋集團以ESG+理念，創造出獨特的企業文化與企業格局高度，以植樹造林落實守護家園的心，至今已種植3.5萬棵樹，每年可為台灣減少7千公噸以上二氧化碳量，成為國內以植樹造林，守護環境的領航企業，台灣房屋持續以環保減碳、節約能源為目標，積極推行「無紙化簽約系統」、「電子簽到系統」、「電子名片」等措施，攜手全台品牌門市，共同實踐環保愛地球的企業責任。

台灣房屋持續深耕在地，更特別斥資千萬行銷預算榮耀南台灣，鋪天蓋地為地區挹注強大品牌行銷資源，除了結合高雄輕軌打造「台灣榮耀」森林列車，更鎖定高鐵、台鐵、捷運等交通樞紐重點商圈，強力推廣ESG+企業理念，打造品牌價值與高度認同感，開創出最強的創業平台。

台灣房屋邀請民眾一同參與綠色環保運動，推出搭輕軌「追逐台灣榮耀」活動，9/15~10/31止，民眾只要與台灣房屋「台灣榮耀」輕軌森林列車合照，並上傳至「台灣房屋南區加盟總部」FB粉專，就有機會週週抽好禮！