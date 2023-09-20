展區內的斜紋軟呢外套展區，視覺感相當強烈。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

配件區亦展示當年的設計的配件系列。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

已逝之英國伊莉莎白女皇二世親手寫的感謝函。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

《嘉柏麗香奈兒時尚宣言》特展形象。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）近來較少接拍影視作品，今年只有一部Disney＋的懸疑電影《波士頓勒殺狂》，但她優異的演技演活了急於追尋真相的女記者，也再度向世人證明－她不是只會演神鬼奇航裡的女花瓶。同時身為香奈兒品牌大使的她，近日也現身英國倫敦的香奈兒展，她以radzimir刺繡外套與荷葉褶飾長裙現身，展現優雅身段。

發跡於法國巴黎的時裝品牌香奈兒（CHANEL），100多年來始終是女裝界的翹楚之一，許多她所創下的服裝語彙與結構至今仍在，可以說是女裝風行化的重要推手之一。而此次於英國舉辦的《嘉柏麗香奈兒時尚宣言》特展也選址倫敦V＆A博物館首次展出，這也是香奈兒在英國的首次特展，亦緊密連結了當年香奈兒女士遊歷英國時，靈感催生了斜紋軟呢布料，也促成了這之後的百年流行風潮。此次特展，蒐羅了香奈兒女士200多款親手打造的服飾造型，時程則從香奈兒女士投身時尚業伊始，帶來她60多年來的設計精華。展覽共分為十個展區，分別為：迎向新式優雅、風格新生、隱形配件、暑華與線條、品牌停業、經典套裝、香奈兒符碼、夜幕升起、服飾珠寶、雋永魅力。展區依序由品牌演化的過程展覽各式服裝與草稿、配件等等，亦很大程度的反映了當時女性權力逐漸抬頭的階段。《嘉柏麗香奈兒時尚宣言》展期為即日起至明年2月25日止，策展人為 Miren Arzalluz與Veronique Belloir，倫敦展內容由V＆A策展團隊調整，V＆A 將為本次展覽發行全新刊物。