近年來房市熱度逐漸升溫，尤其苗栗頭份受惠於竹南科學園區，位在苗栗頭份市中心的新建案「信義L7」，更是媲美信義金融特區；其中，交通利多最引人注目，120秒快速連接台1線、300秒上國道、600秒直達竹南竹科園區、1200秒迅抵新竹的科學園區，吸引大量竹科人目光。

「信義L7」交通利多，亦可滿足食衣住行育樂等民生需求。(中時新聞網攝)

「信義L7」旁有750億的五楊高架延伸計劃，預計2023年全線完成通車。「信義L7」地處於信義77號的幸運寶地，位於寬敞大街上，旁有多間銀行，堪稱是整個苗栗頭份的金融特區，且擁有Lucky7燙金門牌與重要路段交會，王字軸心位處經濟動脈，坐擁王者核心地段，生活機能完善。

「信義L7」鄰近精彩連篇的尚順威秀、燈火通明的中正路商圈、放電奔跑的頭份運動公園，甚至苗栗首座公營親子館也座落於頭份，

醫療資源也完善，食衣住行育樂等各項機能一應俱全；除了頭份圖書館的書香滋養，還擁有多間學校資源，滿足住戶9年教育的需求，未來，頭份後花園整建後，總長約500公尺的大埔圳水岸漫步綠廊也將完工，步道上可觀察水圳生態，享受山林風情。

「信義L7」規劃地上15層、地下2層，打造24~49坪2~3房。(中時新聞網攝)

「信義L7」移植整個竹科至竹南頭份，打造「維瓦第智匯宅」，取得智慧建築銀級標章和耐震標章，規劃地上15層、地下2層，打造24~49坪2~3房，享有頭份舊社區的生活便利性，以及重劃區的繁榮商圈，竹科人選好地段買起家厝，替自己的人生加分。