親子在科學攤位體驗。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦體驗科學攤位。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府結合國立台灣科學教育館、清華大學、尚順育樂世界及縣內各級學校等單位，24日舉辦「2023苗栗科學節」活動，現場集合26個來自不同科學教育推廣單位，設置32個內容豐富且精彩的科學攤位。縣長鍾東錦等人巡視攤位、嘗試科學實作工藝，也期許這場科學饗宴市集活動，能增進科學素養，讓科學教育在苗栗地區深耕與發芽。

為響應「第4屆臺灣科學節」，縣府教育處與國立臺灣科學教育館、國立清華大學、尚順育樂世界及縣內各級學校等單位攜手合作辦理的「2023苗栗科學節」活動，今天在頭份市尚順育樂世界空橋下廣場舉行登場，縣長鍾東錦率教育處長葉芯慧等教育團隊主持開幕式，科教館主秘李耕雲、清大教務長巫勇賢和教授戴明鳳、副議長張淑芬秘書、縣議員陳永賢、陳光軒、蕭詠萱、徐功凡、邱毓興以及苗栗市長邱鎮軍、學校校長等人都出席。

縣長鍾東錦等人透過「范氏起電器」的靜電功能，集體「發功」將小蓋子持續往上衝開，為科學節揭開熱鬧序幕，巡視科學攤位時，鍾縣長也親身體驗部份項目，體驗科學帶來的樂趣和神奇的感受。

鍾東錦說，此次集合了國立臺灣師範大學、臺電選址中心、慈濟慈善事業基金會等26個來自不同科學教育推廣單位，設置32個內容豐富且精彩的科學攤位，更結合「國立臺灣科學教育館112年行動科教館」苗栗縣科學巡迴教育活動，現場安排了「3D行動電影院」、「科學展品車」及「創意科學餐車」；本次活動主題定為「基礎科學，開創未來」，期望能藉由本次活動加快科學素養在苗栗地區深耕與發芽，讓科學教育的種子在苗栗遍地開花。

他說，日前發生屏東重大工安不幸事故，突顯救災安危需跟科技密切結合的議題，他已督促消防局等單位，需立即對苗栗各工廠的危險物品擺設位置、狀況完整掌握，透過科學方法管理，在啟動救災任務時，第一時間將資訊發送給現場指揮官，以科學方法確保救災人車安全。

清大教務長巫勇賢說，台灣以科技立國，半導體早期探索有路可尋，但台灣已是科技探索隊的隊長，前面需要自己不斷探索，唯有基礎科學才能創造更多的發展；清大追求創新和卓越，也必須承擔社會責任，科教中心協助在各地撒下科學種籽，肯定苗栗縣府重視科學教育，未來會繼續跟縣府、學校加強合作，為科學發展盡力。

教育處指出，縣長鍾東錦重視基礎科學教育的推廣，在本縣的國教輔導團暨教師研習中心設立了「科學教育發展中心」，除了辦理寒暑假、學期中週三及假日的科學營與體驗課程外，積極推動各部門分享與多方資源整合，近年辦理苗栗科學節等活動，今天也安排了縣內雙連國小等10所偏鄉學校師生免費參與本次科學體驗。