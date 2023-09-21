隨著中國經濟增速下滑，大型房地產企業頻頻爆雷，民眾擔心爆發金融危機，許多人依傳統的觀念開始購買黃金保值，導致近日大陸黃金首飾價格飆升，再創歷史新高價。社交媒體微博上有博主分享赴香港購買金條到大陸內地出售，號稱一趟能賺數千元人民幣。不過陸媒發出警告，從香港購買黃金到大陸倒賣，量少不成問題，一旦數量超標很可能觸法，恐怕得不償失。

據《快科技》報導，大陸近日黃金首飾價格持續上揚，一度突破每公克600元人民幣（合台幣2545元），再創下歷史新高。一位財經博主分享去香港購買金條回大陸轉賣的經hvv9 ，聲稱來回一趟可賺上千元人民幣，也有博主總結個人經驗，提供香港哪些金店單價更便宜，給網民做參考。

報導指出，香港金價一向與大陸內地金價有明顯價差，據稱從香港購入金條後再拿去賣給深圳水貝珠寶街從事黃金回收的商家，一公克能賺16-17元人民幣（約合台幣68-72元）左右，他和朋友一周內多次往返，有一次一天內往返2趟，總共賺了7000多元人民幣（約台幣3萬多元）。

不過，報導引述專家的話說，普通消費者赴港買消費型金飾品，少量不存在問題。但如果赴港買金再回內地賺差價則要慎重。因為出境旅遊消費和以賺差價為目的的商業活動有本質區別，如果超過法律標準，則涉嫌走私，建議消費者出境旅遊消費要合規合法，不要觸碰法律底線。

報導表示，對於普通消費者來說，謹慎對待赴港買黃金的機會，選擇可靠的金店和回收商是明智之舉。更重要的是，要瞭解市場行情、黃金價格的波動以及匯率的影響，不盲目追逐所謂的高額利潤，以免蒙受損失。