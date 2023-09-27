北京知名房地產企業上演驚心一幕！總資產約600億人民幣（約台幣2600億元）的石榴集團董事長崔巍日前在記者會下跪，拜託銀行借錢紓困，。財信傳媒董事長謝金河表示，過去30年，大陸讓房地產成為經濟成長動力來源，如今面對嚴峻的房地產泡沫問題，這些債可敵國的地產商根本救不起來，還提到大陸房市供過於求危機，14億人也填不滿空置樓房。

謝金河在臉書發文指出，在香港信報讀到一篇有創見的文章，標題是：中國屋太多，杜甫也頭痛！他心裡想，唐朝詩人怎麼跑出來了？原來作者引杜甫的「茅屋為秋風所破詩」中的「安得廣廈千萬居，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山。」述說中國房地產的問題。

謝金河指出，這篇文章提到中國現有6.6億幢房屋，不僅可以提供14億人居住需求，甚至可以供30億人居住，這是過去30年，中國賣力提供借貸，讓房地產成為經濟增長動力的來源。但是房地產創造的經濟增長，科技含金量不足，這次美中角力，美國箍脖子，中國就難以招架。

接下來，中國必須面對嚴峻的房地產泡沫問題。美國GDP總額約24兆美元，搭載的房地產總值是32兆美元，而中國經濟總量18兆美元，搭載的房地產總值超過60兆美元，美國房地產市值是GDP的1.3倍，中國是3.3倍，而美國還有印鈔權。單看這個比率，中國經濟未來調整之路，可能會比日本的泡沫經濟辛苦很多。

謝金河分析，最近恒大、碧桂園，還有一大串大型地產商的信貸危機都浮現出來，最經典的是石榴集團董事長崔巍跪在地上，拜託銀行借錢紓困，奔馳30幾年的中國房地產市場已經積重難返，這些債可敵國的地產商根本救不起來，拖得愈久，對中國經濟傷害愈大。

他認為，中國的房地產問題，肯定尾大不掉。最新的認房不認貸，不是在解決問題，只是一直在延緩問題的引爆而已。