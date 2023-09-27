2024總統大選，各政黨候選人的兩岸論述也是關注焦點之一，本報社論也針對「現狀是不是一國兩制？」向國民黨參選人侯友宜及民眾黨參選人柯文哲提問。對此議題，前立委郭正亮指出，兩岸是「一國兩區」，即台灣地區、大陸地區，而提「一國兩制」就會使人聯想到港澳版的現況；郭認為，現在兩岸要談的是如何在定位上回到「一中」並承認有兩個管轄區，這一點目前都還沒做到。

針對兩岸論述，侯友宜認同「合乎中華民國憲法的九二共識」，附加了「反對一國兩制的九二共識」作為但書；柯文哲雖也不認同一國兩制但論述更有彈性，柯指出，若一國兩制意味著香港模式，在台灣一定沒有市場。

郭正亮今(27日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，事實上是「一國兩區」，中華民國憲法是一國兩區，但重點是「一國兩制」已經有港澳版本，現在提一國兩制會讓人連結到現有港澳的內容，包括非常明確的中央地方、可以駐軍、沒有終審權；使用「一國兩制」這個字，會使人循現有的版本去思考，這無法阻止，若強調「台灣版一國兩制」，那問題就回到實質內容是什麼。

郭正亮指出，「一國兩制」他會改用「一國兩『治』」，因為對中華民國來說，強調的是有兩個管轄區「台灣地區、大陸地區」，至於「一國」要用什麼名詞，彼此見解不同。事實上，一國兩制已經是統一的治理方案，我們還沒有到這種程度，現在要談的是，如何在定位上回到「一中」並承認有兩個管轄區，這一點目前都還沒做到。

郭正亮也批評，賴清德最賴皮的地方，就是明明是「陸委會對國台辦、海基會對海協會」，怎麼可以說台灣已經完全獨立，若完全獨立，怎麼不用外交部？到現在還在說謊，太假了；用前總統馬英九的說法就是「互不否認治權」，治權就是台灣地區、大陸地區，但大陸顯然不認為這叫統一、還不夠統，這就牽涉到一中的實體化程度。

郭正亮續指，兩岸之間現況就是中華人民共和國和中華民國，兩個政府，互不否定管轄權，沒有上位組織。但中國大陸就認為統一要有上位架構，但可以讓上位架構僅有非常小的象徵意義，達成「最小化的統一」，只有象徵意義，也許會有共同旗等，不過還沒有討論到這種程度，另外還有很多事項要落實，包括最新版的對台白皮書就提到要派駐軍隊，這一點台灣不可能同意，或是常設兩岸秘書處等等。

同台的前立委蔡正元指出，鄧小平時代就說不派軍隊，但因為近幾年台灣去中國化、台獨化，才讓中國大陸將派駐軍隊加上去，這是互相的，是否要讓這種「惡性螺旋」繼續旋轉下去，要想清楚再說。