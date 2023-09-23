台灣民眾黨主席柯文哲23日上午10點半赴台中火車站「小物實體快閃店－木可x KP旗艦店」，在柯抵達前，已有年輕柯粉聚集，待柯一出現，人潮一擁而上，搶著拍照要簽名，高喊「阿北，喜歡你」。

據了解，選舉團隊原本將該行程設定讓柯接受媒體採訪，因明揚國際公司屏東工廠昨日傍晚發生重大火警，多次引發爆炸，已造成逾百人傷亡，3消防員不幸殉職，有人失聯，目前尚在救援中。媒體詢問民眾黨主席柯文哲，消防人員權益該如何保障時，柯神情凝重，拒絕受訪、快步上車後離去。