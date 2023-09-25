國道10號西向0.6公里自由路出口路段於今（25）日傍晚發生火燒車，汽車燒成廢鐵。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道10號西向0.6公里自由路出口路段於今（25）日傍晚發生火燒車，駕駛顏姓男子行駛於外側車道，他聞到引擎室冒煙就逃命，幸好沒有受傷。國道警察已經於傍晚5時10分撲滅，現場尚在排除中，確切起火原因由消防局鑑定研判。

這起火燒車事故也引起國道10號的車流嚴重回堵，西向後方車流回堵約7公里，東向後方回堵車流約1公里。

國道警察也呼籲民眾，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查包含油、水、煞車、輪胎、燈光等，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人的安全。