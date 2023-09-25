國道10號西向0.6公里自由路出口路段於今（25）日傍晚發生火燒車，駕駛顏姓男子行駛於外側車道，他聞到引擎室冒煙就逃命，幸好沒有受傷。國道警察已經於傍晚5時10分撲滅，現場尚在排除中，確切起火原因由消防局鑑定研判。
這起火燒車事故也引起國道10號的車流嚴重回堵，西向後方車流回堵約7公里，東向後方回堵車流約1公里。
國道警察也呼籲民眾，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查包含油、水、煞車、輪胎、燈光等，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人的安全。
國道10號西向0.6公里自由路出口路段於今（25）日傍晚發生火燒車，駕駛顏姓男子行駛於外側車道，他聞到引擎室冒煙就逃命，幸好沒有受傷。國道警察已經於傍晚5時10分撲滅，現場尚在排除中，確切起火原因由消防局鑑定研判。
這起火燒車事故也引起國道10號的車流嚴重回堵，西向後方車流回堵約7公里，東向後方回堵車流約1公里。
國道警察也呼籲民眾，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查包含油、水、煞車、輪胎、燈光等，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人的安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。