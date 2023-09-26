吳念軒、夏騰宏為戲落髮。（客家電視台提供）

客家電視台新戲《星空下的黑潮島嶼》，26日在白色恐怖景美紀念園區舉辦開鏡儀式，主要演員夏騰宏與吳念軒也在開鏡時為戲落髮，為進入角色做好充足準備。談到為戲剃髮，吳念軒爽快地說：「剃頭好開心，好涼爽，想剃好幾年了，終於可以名正言順剃頭了，而且剃完頭，頭髮摸起來好舒服。」還笑說：「希望頭皮不會曬傷！」

夏騰宏對於剃頭淡定表示：「其實對於要剃頭沒有什麼特別感覺，因為演員的頭髮本來就屬於角色的，比較緊張的是剃頭的那場戲只能有一次機會，必須把握當下的演出狀態，不能NG。」黃河也說：「雖然還沒剃頭，但很期待自己平頭的樣子，因為洗頭整理都滿方便的。」還笑說：「自己平頭應該滿好看的。」

夏騰宏說，這部戲前製準備了許久，不管是語言還是其他劇中會用到的專業課程，「現在終於要開拍了，十分期待，且之前讀本時，看到演員們的準備狀態，就迫不及待想立刻跟大家一起工作。」吳念軒表示：「覺得很幸運可以身處認真的劇組，遇到很多優秀一流的演員，這麼多人聚在一起共同工作成就如此豐富不容易的劇集，這樣的氛圍更讓我心如止水，趨於平靜，讓自己調整到跟角色相差不遠的狀態。」

黃河也說：「開拍前做了很多的準備，像是學習語言、外科手術等很多專業的東西，很期待要開拍了，另外在詮釋那時代下的人物的心境還是有點困難，所以也很期待之後到岸內的拍攝，因為實際搭景的現場，一定可以帶出更多當時環境壓力下角色的心境。」

《星空下的黑潮島嶼》由客家電視與過癮科技共同出品，客家電視台台長向盛言、製作人湯昇榮、羅亦娌、鄭凱駿，導演王傳宗26日偕演員夏騰宏、吳念軒、黃河、段鈞豪、朱芷瑩、曾少宗、吳岳擎、邱昊奇、王自強、睦媄、韓寧、鍾政均、劉承恩等一同參加開鏡儀式，祈求拍攝順利。

導演王傳宗感性表示：「前陣子參加了白恐受難者蔡焜霖前輩的告別式，心中實在是萬份遺憾，因為在前期準備時，曾多次拜訪蔡前輩，蔡前輩對我們總是侃侃而談，當時還樂觀地認為身體硬朗的他，應該可以看到我們和他一塊打拚的成果，沒想到蔡前輩在開拍二個禮拜前永遠離開我們，現在要開拍了，期許自己能用更謙卑的態度來看待這段歷史，一步一腳印拍出能讓天堂的前輩們喜歡的作品。」製作人羅亦娌也說：「歷經這麼多困難，戲開拍了，心裡有些激動，腦海中一直重覆著蔡前輩留下的文字，1950年代的那些故事，時間其實沒有很遠，但我們卻如此陌生，希望透過《星空下的黑潮島嶼》可以延續一個時代的記憶，可以留存那個時代底下每個人不同的長相。」

製作人湯昇榮指出：「這齣從歷史故事、內涵、格局到風格，團隊試圖要創作出全新的劇種，挑選的演員組合也非常新穎，相信從客家出發的視角來敘述這段台灣的歷史，會創造出一定的聲量與討論度。」