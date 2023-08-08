2023年高雄電影節公布年度主題「耽美主義」，由宋柏緯、夏騰宏、初孟軒及王渝屏主演的《環南時候》打頭陣，還有來自韓國、日本、歐美的BL電影，更獻上「耽美電影始祖」《魂斷威尼斯》4K數位修復版，讓影迷透過大銀幕再次回味「世界第一美少年」伯恩安德森絕世神顏。

「耽美主義」意指沉溺於美好的事物，諸多漫畫、影視作品則聚焦男性間戀愛感情，本屆雄影片單囊括多國耽美風格傑作，以同性之愛為核心，拓展「耽美」從清新美好、自戀浪漫、以至慾望纏綿等多元面向。

金獎導演李鼎新作《環南時候》以「環南市場」為發想，打造一段關於90年代男生情感與時間交錯的美麗青春時光。宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏在片中組成「環南四少」，3男1女血氣方剛的狂情愛戀，市井街坊和民俗信仰交錯下的人情義理，如同市場各攤位上種種食材，透過不同排列組合，散發出前所未見的絕妙滋味。初孟軒和宋柏緯在片中多場親密動作相當撩動人心，似有若無的碰觸和壓抑不住的靠近，絕對讓觀眾心癢難耐，而其中一幕洗澡橋段，3大帥哥全裸演出，不但露出結實屁股蛋，初孟軒更用宋柏緯的身體教夏騰宏如何洗澡，親身示範的肢體碰觸，讓人想入非非。

耽美電影始祖《魂斷威尼斯》，改編自諾貝爾文學獎得主托瑪斯曼於1912年發表的小說，描述一名滿腹心事的德國作曲家隻身前往威尼斯度假，卻被擁有盛世美顏的青年吸引，當他想進一步接觸對方，蔓延全球的瘟疫卻無情襲來。這部被盛讚「簡單情節，卻讓人癡迷百年」的耽美神作，由義大利電影巨匠維斯．康堤執導，英國天王巨星狄鮑嘉傳神演繹耽溺於美麗少年青春形體的老作曲家，而因演出該片受封「世界第一美少年」的瑞典演員伯恩安德森，其絕世容顏更是從此深烙世界影迷心中。

《魂斷威尼斯》回味「世界第一美少年」伯恩安德森絕世神顏。（雄影提供）

被稱作「2023年的韓腐天花板」的韓國BL劇《第八感》，帥氣陽光學長與剛入衝浪社的羞澀新生學弟共譜一段驚心動魄的戀情，雄影放映的電影版將構築新的敘事角度，除了保留撒糖虐戀等精華時刻，也能帶給劇迷新的觀影感受，而不同國籍、背景迥異的雙導演運用他們參與《下女的誘惑》、《致我的星星》等作的經驗，賦予電影豐富的場景質感與多元視野，充滿藝術光影風格的攝影在大銀幕更顯唯美夢幻。

《第八感電影版》將構築新的敘事角度。（雄影提供）

同樣是韓國BL影集翻拍成電影的《婚禮心旋律》，描述帥氣高冷婚禮歌手與暖心鋼琴師之間一唱一奏的浪漫絮曲。該作改編自韓國同名人氣網路漫畫，由第一長腿男團「KNK」成員李東源與曾在《海岸村恰恰恰》中飾演偶像團體成員「俊」的可愛男神邊勝泰，共組眼糖CP。除了撒糖戀愛，劇集悉心安排流行金曲，讓歌詞與旋律呼應角色心境，電影版將全劇8集看點悉數保留，大銀幕追劇保證暢快。

日本美食BL電影《秋想和春一起吃飯》則充滿居家感，透過2位男主角一同吃飯的日常，打造樂活人生。該片改編自新銳漫畫家人氣BL美食漫畫，描述性格迥異的秋和春相識於高中，進入大學後開啟零距離的同居生活，2人分工「料理擔當」與「打掃擔當」，小日子過得恬靜幸福，邀來多次合作的赤澤遼太郎和高橋健介共演，絕佳默契將室友間相濡以沫的暖心時刻詮釋得絲絲入扣，烹調過程更是讓人食指大動。

《秋想和春一起吃飯》透過2位男主角一同吃飯的日常，打造樂活人生。（雄影提供）

日本《戀戀大逃殺》則是類型突變。一座與世隔絕、專門收留品格特殊學生的島嶼孤校，裡頭上演殘酷的「大木偶劇場」，戴面具的暴徒在校園展開大逃殺，所有人死裡逃生陷入瘋狂。縱然如此，恐懼催化浪漫，情愫在這場腥風血雨竟逐漸萌發，劫難當頭前的男男情慾，愛、恨、死和慾望交疊，既耽美又殘酷。拍過《相棒》等諸多刑事劇的硬派導演橋本一，挑戰前所未見的全新品種BL片，揉合恐怖虐殺與異色學園題材，集結多位新生代男星，包含《永遠的昨日》小宮璃央、《只能親吻不幸同學了》曽田陵介等，驚悚懸疑氛圍、出乎意料的故事發展、血漿滿溢的殘酷死法，絕對讓重口味影迷大呼過癮。

韓片《告白的那一天》則描述了女生間的愛戀，以唯美飄緲的柔焦攝影為基底，游移在告白的那一天，高光細述專屬於女孩之間的曖昧心事。該片由演導雙棲的趙賢哲首度執導，他曾參演《失控隧道》、《德魯納酒店》等多部口碑作。2022年以《D.P：逃兵追緝令》榮獲百想藝術大賞電視部門最佳男配角，首度執導本作《告白的那一天》即入圍釜山影展，如夢似幻的絕美青春故事不容錯過。

《告白的那一天》描述了女生間的愛戀。（雄影提供）

另外，丹麥迷你耽美劇《我的眼神離不開你》描述熱血足球營裡，青少年間初萌芽的愛情，內斂迷惘的棕髮捲毛小可愛遇上自在篤定的金髮騎士，碰撞出青春感爆棚的燦爛火花。從小心試探，到疼痛自傷的背叛，初戀的酸澀苦甜，就像你我曾經歷的那樣，痛並快樂著。

2023高雄電影節於10月7日至22日，在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。更多影展資訊請鎖定高雄電影節官方網站、IG與FB粉絲專頁。