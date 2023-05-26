許安植（左起）、夏騰宏，都將為電影《1977年的那一張照片》學客語。（客傳會、瀚草文創提供）

入選2022金馬創投的《1977年的那一張照片》（暫譯）找來《茶金》許安植、《模仿犯》夏騰宏，由客家公共傳播基金會出資拍攝，講述一段以台灣「中壢事件」為背景的大時代、小人物故事。倆位演員在電影中飾演青梅竹馬，而與許安植搭檔的韓國戀人還未敲定，許安植靦腆表示，主辦方有提供一個「韓國歐爸」名單，讓她自己選出有興趣合作的對象「感覺像是在選妃」。

今剛好同為韓星金宣虎來台舉辦粉絲見面會的日子，瀚草文創董事長湯昇榮透露，當時有邀請金宣虎合作，但機會不高。這次許安植要談跨國戀，她表示自己以前沒有類似的經驗，只有遠距離。不過她之前倒是蠻常被認成韓國人，還曾在中正紀念堂前面被路人搭訕：「Welcome to Taiwan！」，在一旁的夏騰宏則有跟日本女性約會的經驗，但可惜語言不通最後作罷，夏騰宏訕訕地說「我不會講日文，她不會講中文；她講英文，我英文不好。」

今最驚喜的是原來夏騰宏與許安植是多年好友，倆人早在還沒當演員之前就認識了。當時夏騰宏在東區服飾店打工，許安植是常客，倆人更透露當時很多共同好友現在都出道且發展不錯，連現在的一哥許光漢當時也在東區走跳，這是當年意想不到的。許安植笑笑的說，學生時期的自己跟現在走的路線不一樣，當年是個小辣妹，現在是文青仙女風。而夏騰宏則說自己當時以平面模特兒居多，還沒有接觸影像。

許安植在《1977年的那一張照片》將會是第二次挑戰講客語的角色，湯昇榮更大讚她講客語十分流利。面對學習新的語言，夏騰宏的心態十分正面，覺得「既來之則安之」，但他也幽默回應：「客語很難、之前學的越南話也很難、英文也好難！」但他不畏挑戰的精神讓許安植感到十分安心，倆人之間的影響非常正面。《1977年的那一張照片》有望在明年5、6月上映。