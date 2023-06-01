苗栗縣記帳士公會今天也前往創世基金會苗栗分會捐贈善款。（創世苗栗分會提供／李京昇苗栗傳真）

中華民國記帳士公會全國聯合會，以回饋社會方式歡慶記帳士節，響應創世基金會「職人助植人」助建嘉義植物人安養院活動，獲全台4000多位記帳士熱情相挺，共捐助288萬元。今天1日上午10點，記帳士公會全國聯合會與各地記帳士公會的理事長分別至創世全台18個單位捐贈，並同時與全台各公會視訊連線，齊心呼籲全民支持籌建工程。

苗栗縣記帳士公會今天也前往創世基金會苗栗分會捐贈善款，苗栗縣記帳士公會理事長鄭佳宙表示，希望能將自身小愛，轉化為社會大愛，記帳士公會深知創世籌建清寒安養院不易，結集苗栗地區記帳士會員共同募款資助建院，藉由大家的一份愛，延伸送愛到創世。他也呼籲百工職人來接力，讓愛延續，助嘉義地區植物人能早日有個『家』

創世基金會指出，嘉義院因空間限制，尚有37位植物人苦等入住，籌建新院迫在眉睫，是弱勢植物人家庭的希望。邀請百工百業職人，及社會大眾共襄善舉。愛心專線：(037)275-848 分機305心願小組。