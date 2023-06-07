國民黨總統參選人新北市長侯友宜今日又再度指中央甩鍋核廢料問題；賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，侯友宜的做法就是標準的「好事侯市長，壞事中央扛」。

此外，針對台積電董事長劉德音在股東會上針對綠能政策的發言，陳世凱批評，侯友宜惡意扭曲劉德音的原話。

他說，劉德音在股東會現場的發言，「綠電發展慢會影響台灣的競爭力，台積電會努力幫助政府加速推動綠電發展」。可見劉德音也關注綠能的發展， 卻被侯友宜陣營理解成似乎是在「打臉非核家園」。

陳世凱強調，新北市政府10年來多次駁回台電送審的乾式貯存的水保計畫變更設計案，新北市也已經明確被法院判決敗訴，如果侯市長說核廢料是「中央職責，地方只能建議」，那就請侯友宜針對阻擋乾式貯存設施這兩個敗訴案，正面回應，不要再把問題丟給別人。

陳世凱反問侯友宜，核廢料要放在哪裡，願不願意正面向社會大眾說明？陳世凱批評，主張要用核電的是侯友宜，用空話敷衍的也是侯友宜，難不成侯市長覺得核廢料無法處理也是一種「歲月靜好」嗎？