男星陳冠希當年出道時，以一張俊俏臉龐風靡萬千少女，成為鎂光燈追逐焦點，不過爆發豔照門事件後，重創演藝事業及多年形象，如今更是淡出演藝圈，先前無修圖照曝光時，只見他老態畢露嚇壞一票網友，不過近日再次被粉絲捕捉到身影，只見他恢復昔日帥氣模樣，引起熱議。

陳冠希2017年跟大陸超模秦舒培結婚，生下寶貝女兒Alaia，升格當爸後，不僅散發出濃濃父愛，更化身為「寵女狂魔」，常透過社群分享父女互動的溫馨畫面，不過先前網友在洛杉磯觀看NBA球賽時，巧遇陳冠希一家人，只見他不僅白髮蒼蒼，臉上皺紋更是相當明顯，去年在溫哥華街頭被網友巧遇時，仍舊是老態畢露，與當年號稱「香港四大美男」時的帥氣模樣相差甚遠。

陳冠希恢復昔日帥氣模樣。(圖／微博)

不過本月11日他帶著愛女到中環海邊遊玩時，恰好被網友捕捉到，這次他大方答應合照，作風可說是親民不少，只見他身穿藍色花襯衫，對著鏡頭露出一抹微笑，不僅身形較先前消瘦不少，連臉上皺紋都明顯少了不少，整體呈現回春狀態，讓網友看了驚呼連連，直呼：「陳冠希變年輕了」。

身為「寵女狂魔」的陳冠希，先前曬出跟女兒嘴對嘴親吻的照片，卻遭網友指出女兒已經6歲，做出這種行為似乎有些不妥，但也有不少網友出面緩頰，認為這僅是父愛的表現，直指不少人太過小題大作，不過對於此事，陳冠希則是未加以回應。