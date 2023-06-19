黃子佼今（19）日被爆出性騷擾風波，好男人形象一夕之間全毀，就有網友翻出汪小菲日前曾開炮點名黃子佼「那事兒需要我說嗎？真噁心」，對比他現在人設大翻車，也讓不少網友直呼，汪小菲根本先知。

女網友發長文指控，自己17歲時遭演藝圈前被強吻且拍裸照，黃子佼事後認了此事，道歉說：「太丟人了，我一直都在思考要怎麼去面對這一切」，並表示自己的成長過程，導致他「病態」和「變態」，黃子佼也強調，他在這波的事件裡坐立難安、心裡很過不去。

黃子佼好男人形象一夕之間全毀，就有細心網友翻出，汪小菲日前在微博發文砲轟大S一家時，還點名小S前男友：「你前男友黃子佼那事兒需要我說嗎？真噁心」。

當時黃子佼受訪時無奈表示：「我跟他們家族的故事，都是22年前的往事了，怎麼又寫到我這裡來了」，對照黃子佼爆性騷擾、人設大翻車，不少網友直呼，汪小菲根本先知。

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