前主播谷懷萱日前和老公，也就是知名體育主播徐展元到屏東遊玩，本是開心出遊卻壞了興致，她表示到屏東萬巒的某家豬腳店用餐，被硬塞了沒有點的空心菜，事後有網友留言指出也遇過相同狀況，讓她氣到直呼：「以後不再去這家店」。

谷懷萱日前PO出一桌豐盛佳餚，卻氣憤表示：「我這輩子絕對不會再踏進屏東萬巒豬腳店，說到做到」，引起眾人揣測發生何事，隨後自稱是當天櫃台人員的網友跳出來還原始末，指出谷懷萱有先核對菜單，雖送餐時曾反應未點空心菜，但與櫃台人員再次核對後，欣然接受並未提出其他問題，如今無端引發風波，讓店家指出不可能為了90元空心菜，做出自毀商譽的行為，因此向谷懷萱喊話：「如果本店在服務上真有不週的地方，盼請谷小姐具體指教，我方也願意配合提供當日監控影像幫助釐清」。

谷懷萱隨後PO文還原始末，她指出上菜多了盤沒點的空心菜，便要求核對菜單，只見上面用藍筆在空心菜那欄圈好幾圈，並非是自己用紅筆細圈的筆跡，即便正本依然是對方筆跡，但在店家不肯讓步的情況下，只能無奈付下這筆錢，雖沒必要為一盤菜惹糾紛，但谷懷萱認為不能放任這種行為，便在臉書發文留下評價，藉此提醒自己「以後不再去這家店，說到做到」。

谷懷萱發文還原事件始末。(圖／我是谷懷萱臉書)

谷懷萱指出未寫出來龍去脈寫，就是不想讓店家成為眾矢之的，未料卻收到該店員私訊質問「您認為我們因為想要多賺錢，所以故意在您的菜單上多劃上一道菜嗎是嗎?」對此，她表示PO文並未寫得鉅細靡遺，對方卻主動提出細節，不免質疑：「應該不是和盤托出，亦不是露出馬腳吧？」對於店家會把自己字跡化成客人的行為，不忘提醒所有人點完菜先拍照，再提供給店家，比較能保護自己，不免感嘆：「從未想過在文明的台灣會遇到這樣狀況」。

谷懷萱強調跟店員並不認識，沒必要為了幾十元的菜自毀名聲，當收到對方私訊時，她表示只要道歉便能撤掉PO文，未料對方仍不承認幫客人加菜一事，加上許多受害者紛紛留言揭發惡行，讓她撂下狠話：「改變自己比改變別人更快，所以不論如何，我這輩子也絕對不會再去該店消費，不論任何方式」。