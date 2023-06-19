大陸國務院總理李強正在德國柏林訪問，強調此訪要為維護國際產供鏈穩定發出積極有力信號。中國社科院中德合作中心祕書長胡琨撰文指出，中德貿易關係近期出現的消極變化值得警惕，而無論是為了中德兩國經濟的穩定與持續發展，還是著眼於全球經濟綠色轉型的順利，中德兩國在政治上求同存異、在經貿領域相向而行，無疑都是尤有必要和最理性的選擇。

大陸《環球時報》19日刊出胡琨專文指出，內需始終是德國經濟的支柱，私人消費占其國內生產總值超半數；同時德國也是出口大國，出口額與私人消費規模相當，最重要的交易夥伴則是歐盟，超過一半的德國出口產品被歐盟其他成員國購買。近年來，歐洲經濟一體化對德國經濟增長的支撐作用愈發明顯，2023年4月，德國對歐盟其他成員國出口環比增加4.5％，增速是對非歐盟國家出口的近兩倍。

胡琨進一步說，就國別來說，無論是貿易總量還是一些細分領域，中國都是德國最大交易夥伴和主要商品進出口國。然而，中德貿易關係近期出現的消極變化值得警惕，即在德國出口形勢總體好轉的背景下，德對中出口卻持續下滑。2023年第1季德國對中出口同比下降12％，4月同比繼續減少9.6％。

胡琨表示，中國對德國汽車及零組件需求下滑是德國對中出口下降的主要原因。目前，中國為德國第四大出口目的地，對中出口只占德國出口的不到6％。與此同時，儘管中國仍然是德國第一大進口來源地，但德國對中國商品的需求也在收縮，2023年第1季同比減少9.7％，中國作為德國最大交易夥伴的地位有被美國超越的風險。

胡琨強調，這些變化，並不完全遵循純粹的經濟邏輯，而是德國國內與國際各類政治與經濟力量複雜博弈的表現。中德在經貿領域深耕多年，雙方互為對方重要的市場，德國是中國引進技術和資本的重要來源地，中國製造業則是德國企業參與國際競爭的關鍵環節，雙方都從雙向依賴的經濟合作中受益頗深。

胡琨稱，同時，在綠色經濟領域，中德更是優勢互補，是天然的理想合作夥伴，2023年第1季，德國從國外進口的產品中，39.2％的鋰電池和28.2％的電動汽車都產自中國。顯然，無論是為了中德兩國經濟的穩定與持續發展，還是著眼於全球經濟綠色轉型的順利，中德兩國在政治上求同存異、在經貿領域相向而行，無疑都是尤有必要和最理性的選擇。