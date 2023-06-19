新北幼兒園餵藥案風波，中華民國幼教聯合總會昨日發出聲明，呼籲教保人員暫停進行餵藥行為，引起家長及政府關注。就有第一線幼教老師發聲，自案件爆發後幼教老師們人心惶惶，遭稽查時莫名被問藥品有什麼成分，也透露有同事因此離職，何必為了3萬塊的薪水受到家長和政府抹黑。

一名新北幼教老師在臉書「靠北，幼教老師也是人」匿名投稿，指出餵藥案爆發後教育局、衛生局派員稽查所有園所，搞得幼教老師都很緊張，被稽查的幼兒園老師還被質問「你們知道這是什麼藥嗎？」、「裡面有甚麼成分？」，讓他感嘆「到底是當我們是幼教老師還是藥劑師？」

幼教老師表示，餵藥案讓幼教老師人心惶惶，「我們都是用家長交代的方式才去餵藥，我們難道有必要去餵我們不熟悉的藥嗎？」，如果家長忘了寫托藥單，一定馬上打電話詢問再三確認，老師們都知道是吃下去的東西，絕對不可以隨便。

幼教老師也說，我們薪水和工作量不成正比，常常為了家長還有政府，被迫去做根本不應該在我們責任上的事情，當初踏入幼教的熱忱，已經逐漸被現實打敗，也有同事做不下去離開幼教，「幹嘛為了區區3萬塊做得勞心勞力，還被家長和政府抹黑？」

至於所謂餵毒指控，幼教老師反問「我們幹嘛去花微薄的薪水去買？還花時間去找？還要承受被發現的危險？」，連自己也很難相信會有這樣的老師存在，怎麼用常理去想，還是想不透，只想強調「我們對孩子的愛，或許很多人不知道，但並不是其他外界能夠隨意抹滅和抹黑的！」