近日社區多種病毒大流行，急診室有不少待看病人民眾，一名男子在醫院的兒科急診室發現，其中2張病床旁都有一名陪病的父親，都趴睡在病床旁守護生病的孩子，他很有感觸地說，「一樣的姿勢、一樣的父愛」，照片吸引1.3萬人按讚。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》指出，16日清晨在醫院的兒科急診室看到兩張病床，旁邊都有一名陪病的父親，姿勢不約而同都是坐在椅子上、上半身趴在病床旁，讓他忍不住將其拍下說，「一樣的姿勢、一樣的父愛。」

圖文引發網友1.3萬人關注，不少為人父母的網友都很有感，「帶小孩去過幾次急診，趴這樣真的很難睡，身心都很煎熬」、「看到這個照片很有感觸，我的孩子剛出生那一年住院7次，每次看孩子因為生病不舒服痛苦的樣子，當下只想孩子能即時得到醫治」、「孩子生病，孩子辛苦父母也辛苦，當了父母才知道這一路走來多不容易」、熟悉到不行的地方，也很害怕去的地方」、「最甜蜜的負擔」。

但也有理性的網友說勸原PO別亂拍醫院，「偷拍很不好，這是醫院耶」、「善意提醒，醫院內是比較敏感的區域，通常未經同意不可以拍照喔，跟室外的公共空間有所不同」。