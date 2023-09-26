近日市場調查機構Counterpoint Research發佈報告稱，iPhone 15系列在蘋果手機最大海外市場中國的銷售情況熱絡，iPhone 15和iPhone 15 Pro Max等待到貨時間要超過前代產品iPhone 14很多，總體來說比前一代等待時間增加近4倍。

據《快科技》報導，在中國大陸市場上，目前iPhone 15標準版的交貨時間是前代iPhone 14標準版的2倍。而頂配版本的iPhone 15 Pro Max的預定等待時間更是比iPhone 14 Pro Max多了9天，創下新的記錄。這也表明了預訂這2款手機的客戶比較多，畢竟相比於前代這2款手機的升級還是比較大的。

與此對應的是，iPhone 15 Plus和iPhone 15 Pro這2款機型等待時間都大幅減少，有些甚至比前一代提前2周就能收到手機。

報導引述大陸手機市場分析師Archie Zhang表示：「原本預計今年iPhone 15在中國的等待時間會大大縮短，再長也就是和去年一樣，但沒想到的是今年的等待時間比去年增加了將近4倍。」「就高端手機而言，iPhone 15 Pro Max仍然是令人期待的，漫長的交貨時間也側面反映了這一點。」

在此之前手機分析師郭明錤發佈消息稱，2023年下半年，iPhone 15機型出貨量預估為8000萬部，而去年同期iPhone 14系列機型出貨量為7600萬台。

在8000萬部當中，iPhone 15 Pro Max的訂單上調至3500萬部，成為下半年蘋果手機業務增長的主要動力，對比去年同期，14 Pro Max的出貨量為2800萬部，同比增長了約25%。

據蘋果大陸官網顯示，iPhone 15 Pro Max所有版本中最早到貨日期是11月2日，有些版本甚至要11月16日才能到貨。