iPhone 15系列全面採用Type-C（USB-C）接孔，讓用戶可使用蘋果和安卓充電器。近日有網友實測發現，iPhone 15無法使用華為充電器充電，但小米或oppo等中國品牌充電器卻可以，遭質疑是否故意阻擋華為。

澎湃新聞報導，因為華為部分的充電器和充電線都不支援電源傳輸（Power Delivery，PD）快充協議，只有支援PD協議的充電器和C to C線才能為iPhone 15系列充電。而蘋果iPhone 15系列支援PD協議，所以支援PD協議的線都可為其充電。

蘋果和華為的官方客服都表示，建議使用原廠充電設備為手機充電，因為不同充電規格的充電器會損害電池壽命，帶來安全隱憂。

至於用戶遇到無法充電或充電慢的情形，是否與PD協議有關，蘋果說，目前針對協議官方沒有明確回應，還是建議使用原廠充電，而華為則表示，要看蘋果設備的充電規格。

報導指出，淘寶蘋果官方旗艦店客服也表示，無法充電的原因在於「不支援PD協議」，並稱非原廠的傳輸線（充電線）無法保證充電。

華為官網顯示，部分充電器和充電線支援PD技術，會在銷售頁面上標注。此前有博主實測發現，華為充電器換用其他品牌充電線就可幫iPhone 15充電。