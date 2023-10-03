印度媒體與網路評論最近在智慧手機議題上與中國升高了對抗聲調，聲稱「印度製造趕超中國製造」、「中國每年丟掉1.8億支手機訂單」，許多中國網民認為印度未免也太過自信。不過，市調機構Counterpoint近日發表的數據顯示，印媒豪言壯語並非沒有根據，在過去不到10年的時間，印度從中國進口手機減少了98.78%，甚至已有少部份印度製造手機已回銷中國。

據《快科技》報導，Counterpoint的報告中有一組數據稱，從2014到現在不到10年時間，印度從中國的手機進口量從1.8億部，驟降到219萬部。而印度手機自產自銷的比例，也從一開始的19%增長到現在的98%。還有消息稱，印度幾乎不需要從中國進口手機了，甚至還回頭搶走大陸品牌手機的訂單。

報導指出，以新發表iPhone 15來說，「印度製造」的蘋果手機參與了新機發售，這也是蘋果首次在新機型還未發佈前就開始在印度量產。在去年之前，iPhone 14 在印度的出貨時間比中國遲了大半年，更早之前印度還只能生產過代 iPhone。但是，現在印度不僅能和中國差不多同時生產新款iPhone，蘋果公司還透露，計畫在2025年之前把25%的iPhone生產線轉移到印度。

報導表示，過去大部分中國人都沒太把印度手機製造當回事，還拿一些印度奇葩新聞來取笑。現在市調機構的數據顯示，已經不能小看印度製造的競爭力了。一些外企也不顧印度對外商不友善的歷史，跟著風潮搶進印度投資建廠，其中還包括像小米、OV等這些中國手機廠商，僅小米一家在印度就建了7個廠。在印度生產整機的中國廠商，也不止15家。

數據顯示，印度在2015 年就已經超過越南成為第2大手機製造國，智慧手機的組裝量將近越南的2倍，大約是中國組裝量的1/4。印度同時也加強出口，9年下來出口超過20億部整機。去年印度組裝的整機有16 %都出口到其他國家，年成長率都是翻倍的速度在成長。

報導說，印度的整機製造發展起來了，上游手機零配件的製造自然也就會被帶動起來。現在主機板、電池模組、包材等近8成組裝好的手機部件，製造商完全可以在印度本地找到供應鏈，更多的零部件廠商也快速向印度轉移。短短幾年，印度成全球第2大手機生產國。

印度的進步確實是神速，也有些媒體認為印度手機的產業很快要超越中國，但是，以蘋果手機為例，有9成的零組還是從中國進口的，目前中國出口印度的貨物中，手機零件設備已經竄上第一，金額達17.4億美元。

不過，必須警惕的是，雖然印度自身供應鏈尚未建立起來，這些原來在中國生產手機零組件的外商或中國廠商，也正在往印度聚集，走的也是中國過去曾經歷過的老路，可能短短數年就能在印度當地形成更完整的產業鏈，這就是中國在產業競爭上面臨的現實狀況，不應等閒視之。