華為推出5G旗艦手機Mate 60系列，搭載的處理器晶片麒麟9000s由中芯7奈米代工生產，根據外媒Wccftech報導，一份報告指出，隨著最新晶片推出，大陸最多落後4年，但美國出口管制的目標，是讓大陸在晶片競賽中落後長達10年的時間。

報導指出，美國當局視麒麟9000S晶片為一大威脅，北京政府為了自力更生、擺脫美國制裁的影響，當局已制訂計畫，預計2014年到2030年，要在國內半導體產業投入超過1500億美元，最終目標是大規模生產半導體產業所需的矽材料。

ASML執行長Peter Wennink則表示反對美國對大陸實施的出口管制。行政長官稱，北京政府承受的壓力越大，他們的努力就越大。

報導提到，雖然大陸面臨挑戰不小，在美國制裁下，未來超越7奈米的限制很可能成為難以跨越的高山。但產業觀察家都稱讚中芯國際的麒麟9000S堪稱非凡，因為在美國制裁壓力下製造出一塊智慧手機晶片。