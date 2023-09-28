警政署加強中秋連假交通疏導及執法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署加強中秋連假交通疏導及執法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

中秋節連續假期將近，警政署表示，已責成各警察機關，加強規劃連假交通疏導工作，就易壅塞路段期前辦理會勘，加強突發路況處置及縮短交通事故排除時程，並對轄內交通瓶頸路段進行盤點，以維護民眾行車安全與連假交通順暢。

警政署在連假期間，要求各警察機關持續針對高發事故路口，強化各項交通重點執法。警方表示，面對道路通行安全的議題，每個人在道路上，都是行人，也可能是駕駛人，停讓行人文化的改善，遵守「路權」觀念，養成「路口慢看停」習慣，都需要全民的參與及配合，一起改善交通安全。

鑑於中秋連假期間，民眾飲宴、烤肉餐敘的機會大增，警政署特別呼籲酒後不開車，駕駛人不要存有僥倖心理，依交通部道路交通事故統計，今年1月至6月酒後駕車交通事故案件，與去年同期相較增加212件（＋5.65％），死傷人數增加333人（＋6.89％）。警政署已要求各警察機關於連假間強力執法，嚴防酒駕違規及肇事，民眾則可多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代駕服務」等措施，平安返家。