日本秋田縣八峰町今天上午發生72歲男性遭熊攻擊受傷事件。根據統計，秋田縣今年至今已有30人被熊攻擊，刷新當地紀錄。秋田縣政府與警方呼籲民眾警戒「熊出沒」。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，今天這起熊傷人事件發生在八峰町的樹林中，當時這名72歲男子正在採收作物。他遇襲後因頭部及臉部受傷被送醫治療，所幸並無生命危險。

警方表示，根據目擊者所述，攻擊男性的熊體長約150公分。這名男性是秋田縣內今年第30名遭遇熊襲的人，受害人數已創下縣內歷史新高。

秋田縣政府表示，今年因為熊的食物日本山毛櫸等果實歉收，研判接下來熊出沒頻率恐有增加之虞。

因此，縣府與警方呼籲，今年每個人在任何時間及地點都有遇到熊的風險，不要接近竹林等視線不佳的場所，並隨身攜帶能發出聲音的鈴鐺及收音機等，同時保持警戒。

另外，今天上午，秋田縣美鄉町一處製作榻榻米的工廠被巡邏中的町公所職員目擊到有3隻熊入侵，之後也確認3隻熊持續待在工廠內。警方獲報後針對現場方圓200公尺拉起管制線，呼籲附近民眾待在家中，暫勿外出。