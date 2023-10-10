以巴衝突升級，以色列處於戰爭狀態，一名前往旅遊滯留當地的台灣人，頻被空襲警報、空城、機場擠滿人畫面震懾，他說，當地人民的戰爭危機意識、避難動員訓練值得台灣學習。

37歲陳偉恩日前抵達以色列自助旅遊，預計當地時間（下同）11日離開返台，過程中遇到以巴衝突升級戰事，他於10日凌晨2時許透過電話連線接受中央社記者採訪。

他說，旅遊前段時間沒有任何徵兆預警接下來將會發生的事情，一切都是「歲月靜好」；7日抵達以色列第3大城海法，再轉往周邊其他城市享受當地美景、人文，卻也在這個時間點接獲當地人訊息告知「有空襲警報，請萬事小心」。

他坦言，看到提醒訊息的當下沒有任何掛心，照著原有計畫繼續走行程，直到8日從北部回到第2大城、位於中部的特拉維夫，這才發現事情狀況惡化到超出想像，完全不在過往經驗範圍內。

「路上沒有人，只有外送員，店家全部關了」，他說，特拉維夫街景像疫情封城狀態，沒有人、沒有車，只有外送員和狗，酒吧街應該是個熱鬧不夜城，現在卻冷清得讓人害怕，天空持續有直升機盤旋，為嚴肅氣氛增添更多緊張。

友人決定改機票提前返台，他與友人9日趕往機場試圖等候補機位，期間求助外館有否解決方案，未獲得答案。他說，機場是逃難畫面，有如好萊塢電影，大廳全是急於離開的人；一邊上網查機票，沒想到飛回台灣廉航單程機票也喊到新台幣5萬元至12萬元不等，「重點是，你想買還買不到」。

在機場時，「轟隆」聲音在遠處響起，原來是火箭彈。他說，在那個當下，現場民眾什麼都不管了，拋下行李直往避難所衝，空間裡瀰漫尖叫聲、哭泣聲還有跑得上氣不接下氣喘息聲，機場人員則是冷靜地指引民眾方向。

「所有人擠在避難空間不過9分鐘，過程卻是漫長得看不到盡頭」，他說，所有人幾乎不敢呼吸，深怕一點聲響會暴露行蹤，對於下個爆炸聲響的未知，恐懼感淹沒所有人，期間還被機場人員制止使用手機，原因為「怕訊號曝光所在位置」。

陳偉恩預計將在11日離開以色列，友人訂到機票先行離開了。

他認為，以巴衝突升級，以色列避難動員、危機意識很值得受到中國武力威脅的台灣學習。

他說，以巴衝突發生第1天，當地宣傳民眾前往捐血，作為戰爭時期醫院備援所用，捐血車外有很多民眾排隊等著捐血，對於這個畫面很驚訝，戰爭緊急狀況發生，民眾對於支持國家的熱度只有提升、沒有減損。

他說，現場隨處可見避難所，指示路線明確，平時作為公共設施，緊急期間用於避難；飯店人員引導觀光客做得很好，明確告知如何確保安全，物資供給沒有中斷，機場人員對於火箭彈飛過，全力安撫候機民眾，力爭效率引導人群前往避難處所。

陳偉恩以「井然有序」形容現場，沒有驚慌失措的混亂、沒有互相指責的衝突，很多事情的解決都是出於自發性，「看得出來這些是平常訓練的累積」。有位當地人對他強調「我們絕對不會輸的」，他對於以色列「全民皆兵」危機意識、團結情緒印象非常深刻。（編輯：曹宇帆）1121010