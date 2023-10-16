藍白陣營因「如何推出最強總統候選人」喬不攏，其中侯辦執行長金溥聰，針對民眾黨總統參選人柯文哲指他「沒打算合作」，大動作回擊稱柯「說翻臉就翻臉」。對此，國民黨前立委陳學聖認為，由金溥聰親自回應柯文哲，不僅少了傳話不真、擦槍走火的困擾，也可拿捏言論尺度、軟硬兼具，可看出這是雙方正式進入談判的開始，「相信藍白合會前會的續篇，應不久就會登場了」。

「不能一直老被柯P吃豆腐」，陳學聖今（16）日在臉書發文表示，國民黨為促成藍白合、下架民進黨，向來對柯文哲消遣、諷刺、嘲弄國民黨的話「逆來順受」，因此當金溥聰親上陣回擊柯時，大家在第一時間以為，藍白合可能會破局。

陳學聖認為，金溥聰的回擊比較像是對等的回應，因為若話都是柯文哲在說，國民黨沒什麼回應，導致話語權被柯拿走，久而久之，外界可能就會當真了。他舉例，在柯文哲就藍白合一事，拋出「民調、辯論決勝負」的主張後，國民黨因多做考慮、動作慢了些，很快就被風向帶成畏戰、懼戰，國民黨總統參選人侯友宜的支持度，也很快出現下滑。

陳學聖認為，從昨天由金溥聰親自出馬，回應柯文哲的話可看出，國民黨很看重未來藍白的對話，由主將親上陣，不僅少了傳話不真、擦槍走火的困擾，也可拿捏言論尺度、軟硬兼具，這正是雙方正式進入談判的開始，他相信，藍白合會前會的續篇，應不久就會登場了。

另外，針對金溥聰爆料，第2次藍白合會前會的時間是在明天，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今稍早受訪回應，這應該是傳達上錯誤，她指出，在會談當時就有說，必須將會議紀錄等詳細資料帶回討論，之後再確定時間。