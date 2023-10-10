台北捷運站驚現「露鳥俠」！根據PTT網友爆料，一對母女6日搭乘捷運文湖線時，發現一名男子於尖峰時段、眾目睽睽下，以外套遮住生殖器官後，再靠向一名女高中生的臀部處偷偷磨蹭，該名母親見狀即刻示意，並提醒對方要小心。台北市捷警隊今（10）日對此回應，已接獲網路報案，本案正於偵辦中。

據了解，一名PTT網友於6日晚間發佈「捷運出現露鳥噁男」文章，並附文表示她為了要顧小孩，視線始終往下看，卻無意撞見一名男手機畫面上開啟拍照功能，更瞥見他褲襠貌似爆開的狀態，當下以為自己眼花，於是多看一眼。後經確定，該男正是拿外套遮蓋外露充血的生殖器官，然後鬼祟靠近女高中生的臀部。

台北市捷警隊對此表示，已接獲網路報案，並已拷貝、燒錄相關影像畫面，案件正於偵辦中，未來將持續加強各站體及車廂巡邏，確保民眾乘車安全。

另，該貼文於PTT上一經發佈，也迅速引發眾多網友留言熱議：「好噁 我以為日本才會發生」、「一定要報警」、「拍下來，然後放送在捷運廣告看板，讓他社會性死亡」。

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