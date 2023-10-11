台北捷運近來多次故障，11日晚間文湖線發生異常，中山國中站至辛亥站軌道出現斷電情形，導致列車停駛。北捷表示，已安排電力完成轉供作業，軌道恢復供電，目前列車逐步恢復正常班距。

北捷指出，晚間6時56分文湖線中山國中站至辛亥站軌道出現斷電情形，晚間7時9分行控中心立即安排電力完成轉供作業，軌道恢復供電，目前列車逐步恢復正常班距。

北捷說明，至於軌道斷電原因，正由維修人員詳查中

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