今（28）日晚間22時許，國道1號南向98.7公里處新竹系統交流道發生交通事故，事故佔用內側2車道，由於是連假期間導致車流嚴重回堵6公里，目前事故排除中，至於詳細事故情況原因還有待國道警方調查釐清。

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