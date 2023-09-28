紫爆！國1南下新竹交流道事故 車流嚴重回堵6公里 23:012023/09/28 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南向98.7公里處新竹系統交流道發生交通故事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（28）日晚間22時許，國道1號南向98.7公里處新竹系統交流道發生交通事故，事故佔用內側2車道，由於是連假期間導致車流嚴重回堵6公里，目前事故排除中，至於詳細事故情況原因還有待國道警方調查釐清。 不忍了！高虹安打破沈默 都更、住宅1次說清楚 竹市KTV爆10多人鬥毆 快打警力到場壓制逮4人 不爽同事！台積電外包商製遙控炸彈 「炸斷他手指」 遭判9年 #事故 #車流 #回堵 #6公里 #新竹 也許您會感興趣 推薦閱讀 新竹縣登革熱＋1 有台南市旅遊史 15:062023/09/27 生活 景氣不佳！ 竹科上半年營業額年減19.01％ 12:592023/09/27 財經 1人當2人用！竹縣人口多公務員少 楊文科喊：不公平 15:562023/09/27 生活 新竹市虎山里長補選5人登記 10月28日投票 14:592023/09/28 政治 毛齊來打！ 竹縣動保所雙十 600劑狂犬病疫苗免費打 18:212023/09/28 生活 判死原因曝光！陳彥翔縱火燒死8至親 法官：須與社會永久隔離 13:502023/09/28 社會 竹市關埔空橋 獲科管局補助逾1億元 力拼年底開工 17:072023/09/27 生活 道安重大變革！台南將試辦取消「機車兩段式左轉」 13:112023/09/27 生活 美學盛事「2023新竹美展」 大新竹藝術饗宴開跑 17:322023/09/28 生活 新竹5寶媽欠稅存款遭扣押 執行署同仁集資買尿布、奶粉送暖 11:302023/09/28 社會 竹市輪胎行縱火害8家人命喪火窟 逆子遭求死刑上午宣判 08:502023/09/28 社會 詐領立委助理費「前主任3人全認罪」 高虹安首次回應了 13:072023/09/27 政治 國3基隆隧道5車連環撞 大武崙塞爆基隆通勤族哀號 09:332023/09/28 社會 新竹縣奪經濟、生活品質雙冠王 獲譽「富裕首善之城」 15:052023/09/27 生活 喜迎中秋3天連假 竹縣垃圾清運資訊報你知 17:332023/09/28 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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